Ziraat Bankası konut kredisi fırsatı! 120 ay vadeye 2,79 faiz... Düşük faizli kredide başvuru şartları ve ödeme planı

Ziraat Bankası konut kredisi başvuru işlemleri hız kazandı. Tek bir şartın arandığı kampanya kapsamında ev alacaklar 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkanından yararlanıyor. İşte, Ziraat Bankası'nın düşük faizli konut kredisi detayları...