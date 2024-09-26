Ziraat Bankası konut kredisi fırsatı! 120 ay vadeye 2,79 faiz... Düşük faizli kredide başvuru şartları ve ödeme planı

Ziraat Bankası konut kredisi başvuru işlemleri hız kazandı. Tek bir şartın arandığı kampanya kapsamında ev alacaklar 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkanından yararlanıyor. İşte, Ziraat Bankası'nın düşük faizli konut kredisi detayları...
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FIRSATI!
Krediye uygun şekilde ev sahibi olmak isteyenler bankaların konut kredisi kampanyalarına başvuruyor. Bir süredir 3 ve üzerinde seyreden faiz oranında yeni bir fırsat değerlendiriliyor.
Ziraat Bankası düşük faizli konut kredisi ile 1.000.000 TL için 120 ay vadeye %2.79 faiz oranı sunuluyor. İşte, detaylar...
Ziraat Bankası Konut Kredisi Tüketici Ürün Paketi kapsamında faiz oranları, aylık taksit ödeme miktarı ve vadeler şöyle:
100.000 TL Konut Kredisi: 120 ay vade - 2,79 faiz oranı - 500 TL tahsis ücreti - 2.897 TL taksit tutarı
100.000.000 TL Konut Kredisi: 120 ay vade - 2,79 faiz oranı - 5.000 TL tahsis ücreti - 28.966 TL taksit tutarı
Konut kredilerinde vade aralığına göre faiz oranı değişim göstermektedir. 1-24 ay vade aralığında %3,09 faiz oranı, 25-36 ay vade aralığında %2,99 faiz oranı, 37-60 ay vade aralığında %2,89 faiz oranı, 61-120 ay vade aralığında %2,79 faiz oranı imkanından yararlanabilirsiniz.
İşte kampanyadaki o şart!
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Konut kredisine başvuracak adaylar için tek bir şart bulunuyor:
Konut Kredisi için; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan; BES, AZG, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, DASK ürünlerinden en az dört tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.
PAKET KAPSAMINDA TÜKETİCİ VE TAŞIT KREDİSİ DE BULUNUYOR
Tüketici Kredisi
50.000 TL – 36 ay vade – 3,99 faiz oranı – 288 TL tahsis ücreti – 3.095 TL taksit tutarı
Taşıt Kredisi
50.000 TL – 48 ay vade – 4,25 faiz oranı – 288 TL tahsis ücreti – 2.989 TL taksit tutarı
KAMU BANKALARINA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ Mİ GELECEK?
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi kamu bankalarında düşük faizli kredi kampanyasının başlayacağı iddiaları sosyal medyada paylaşılmaya başlamıştı.
Faiz oranının 1.49'a kadar düşeceği iddia edilenler arasındaydı. Ancak faiz oranının yarı yarıya oranda düşüş göstereceği iddiaları resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre gerçeği yansıtmıyor.