Ziraat Bankası’ndan 90 bin TL’ye varan fırsat! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır?

Ziraat Bankası, emeklilerin merakla beklediği promosyon kampanyasıyla ilgili dikkat çeken bir duyuru yaptı. Bankanın açıklamasına göre emeklilere nakit promosyon ödemesine ek olarak 90 bin TL'ye varan avantajlar sunuluyor.
Ziraat Bankası, emekli müşterilerine maaş ödemesinin yanı sıra farklı avantajlar da sunuyor. İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşteriler, 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanından yararlanabiliyor. Kredi başvurusu, ilk maaşın hesaba geçmesinden bir gün sonra yapılabiliyor.
Maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emeklilere otomatik fatura ödeme talimatlarında aylık 500 TL'ye, toplamda 6 bin TL'ye kadar iade fırsatı sunuluyor. Kampanya, maaşın bankaya aktarıldığı ay dahil 12 ay geçerli.
İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşteriler ücretsiz HGS etiketi alabiliyor. Ayrıca kiralık kasa hizmetinde yüzde 25 indirim uygulanıyor.
Emekli müşteriler dijital kanallardan Havale, EFT ve FAST işlemlerini ücretsiz yapabiliyor. Ayrıca yaklaşık 19 bin ATM'den maaş tutarının tamamı ücretsiz çekilebiliyor.
Emekliler, belirlenen market, sağlık ve seçili sektör harcamalarında aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira kazanabiliyor.
Mevcut emekli müşterilerine yılda iki kez 25 bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans imkanı sağlanıyor. Kullanım, bankanın kredi değerlendirme kriterlerine tabi tutuluyor.
Ziraat Bankası emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin öncelikle emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıması gerekiyor. Maaşını bankadan alma talebi şube üzerinden veya bankanın sunduğu dijital kanallar aracılığıyla iletilebiliyor.
Başvurunun ardından emeklinin belirlenen taahhüt şartlarını kabul etmesiyle promosyon süreci başlıyor. Maaş taşıma işlemi tamamlandıktan sonra, promosyon ödemesi bankanın belirlediği koşullar doğrultusunda emeklinin hesabına aktarılıyor.
Başvuru öncesinde promosyon tutarı, taahhüt süresi ve başvuru şartlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM'ler,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.