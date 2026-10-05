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Giriş Tarihi: 5.10.2026 15:42 Son Güncelleme: 5.10.2026 15:51

Ziraat Bankası’ndan 90 bin TL’ye varan fırsat! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır?

Emeklilerin yakından takip ettiği banka promosyonlarında dikkat çeken bir fırsat duyuruldu. Ziraat Bankası, emekli müşterilerine sunduğu nakit promosyon ödemesine ek olarak toplamda 90 bin TL’ye varan avantaj sağlıyor. Kampanyanın ayrıntıları merak edilirken, emekliler de “Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır, başvuru şartları neler?” sorularına yanıt arıyor.

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Ziraat Bankası’ndan 90 bin TL’ye varan fırsat! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır?
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Ziraat Bankası, emeklilerin merakla beklediği promosyon kampanyasıyla ilgili dikkat çeken bir duyuru yaptı. Bankanın açıklamasına göre emeklilere nakit promosyon ödemesine ek olarak 90 bin TL'ye varan avantajlar sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI'NDAN EMEKLİLERE ÖZEL AVANTAJLAR

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine maaş ödemesinin yanı sıra farklı avantajlar da sunuyor. İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşteriler, 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanından yararlanabiliyor. Kredi başvurusu, ilk maaşın hesaba geçmesinden bir gün sonra yapılabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONU DA ÖDENİYOR

Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emekliler, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde emekli maaşı promosyonu alabiliyor. Promosyon ödemesinden yararlanmak isteyenlerin başvuru ve taahhüt koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.

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FATURA ÖDEMELERİNE 6 BİN TL'YE KADAR İADE

Maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emeklilere otomatik fatura ödeme talimatlarında aylık 500 TL'ye, toplamda 6 bin TL'ye kadar iade fırsatı sunuluyor. Kampanya, maaşın bankaya aktarıldığı ay dahil 12 ay geçerli.

ÜCRETSİZ HGS VE KİRALIK KASADA İNDİRİM

İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşteriler ücretsiz HGS etiketi alabiliyor. Ayrıca kiralık kasa hizmetinde yüzde 25 indirim uygulanıyor.

ÜCRETSİZ PARA TRANSFERİ VE ATM İŞLEMLERİ

Emekli müşteriler dijital kanallardan Havale, EFT ve FAST işlemlerini ücretsiz yapabiliyor. Ayrıca yaklaşık 19 bin ATM'den maaş tutarının tamamı ücretsiz çekilebiliyor.

AYLIK 6 BİN TL'YE KADAR BANKKART LİRA

Emekliler, belirlenen market, sağlık ve seçili sektör harcamalarında aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira kazanabiliyor.

FAİZSİZ NAKİT AVANS İMKANI

Mevcut emekli müşterilerine yılda iki kez 25 bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans imkanı sağlanıyor. Kullanım, bankanın kredi değerlendirme kriterlerine tabi tutuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURU ADIMLARI

Ziraat Bankası emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin öncelikle emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıması gerekiyor. Maaşını bankadan alma talebi şube üzerinden veya bankanın sunduğu dijital kanallar aracılığıyla iletilebiliyor.

Başvurunun ardından emeklinin belirlenen taahhüt şartlarını kabul etmesiyle promosyon süreci başlıyor. Maaş taşıma işlemi tamamlandıktan sonra, promosyon ödemesi bankanın belirlediği koşullar doğrultusunda emeklinin hesabına aktarılıyor.

Başvuru öncesinde promosyon tutarı, taahhüt süresi ve başvuru şartlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

#ZİRAAT BANKASI

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