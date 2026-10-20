Zirve tırmanışında facia

Kayseri Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren Hollandalı dağcı Wessel Westerhof'a rehberlik yapan 41 yaşındaki rehber dağcı Hasan Ali Şahin, iniş sırasında 300 metrelik uçuruma düşerek hayatını kaybetti. İki dağcı 18 Ekim'de 15.00 sıralarında dağa tırmanışa geçti. Zirveye ulaşan ikili bir süre zirvede kaldıktan sonra inişe geçti. Dağcılara dönüş yolunda rehberlik yapan Hasan Ali Şahin, 3 bin 400 metre rakımdaki Şeytan Deresi mevkiinde 300 metre yükseklikten uçuruma düştü. Kaza sonrası Hollandalı turist 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı bölgede mahsur kalan Hollandalı dağcı Westerhof'un ise donma tehlikesi geçirdiği tespit edildi. Hollandalı dağcı ise sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör