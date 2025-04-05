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Giriş Tarihi: 5.4.2025 19:46 Son Güncelleme: 5.4.2025 21:16

Ziyaret dönüşü geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi

Safranbolu ilçesinde akrabalarını ziyaret ettikten sonra memleketlerine dönerken meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Ziyaret dönüşü geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Sarıahmetli köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Olay öğle saatlerinde Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde meydana geldi. Karabük'ten Kastamonu istikametine seyir halinde olan Mustafa Demir (48) yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüjdeki beton menfeze çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Demir ve araçtakiler Muzaffer Demir (67) ile Şefika Demir yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Şefika Demir'in ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra , Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Demir ailesinin akraba ziyaretinde bulunduktan sonra memleketlerine döndükleri belirtildi.

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Ziyaret dönüşü geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi
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