Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: Kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

Geçen 19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesinde askeri mendireğe çarptıktan bir süre sonra batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Nene Hatun Gemisi'nin yanı sıra denizden ve kıyıdan arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Kayıp mürettebata ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Vali Hacıbektaşoğlu şöyle dedi:"Arama çalışmaları daha önce de izah etmiştik. Geminin bütün balçık, girilemeyen yerlerine girilmesi, gerektiğinde sökülmesi, kum ve balçık tabakasının altında kayıplarımızın olup olmadığını aramak. Bunun içinde geminin oynatılması dahil var. Bu süreç başladı. Firma geldi. Dün itibariyle yerinde keşif sörvey çalışmaları başladı. Bugün de kendi gemileri geliyor. Ancak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tüm kabiliyetleriyle hazır ve nezaret edecek.Gerektiğinde destek verecek. Diğer arama deniz yüzeyinden, kıyıdan, karadan bütün ekipler yine bu çalışmalarına devam ediyor. Denizdeki aramalar, kıyıdaki aramalar. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD, jandarma, emniyet, diğer ekiplerimiz de aynı çalışmalarına devam edecek."AFAD'ın risk azaltma planına dikkat çeken Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin risk azaltma planları var. AFAD başkanlığında ve her ilin riskleri belli. Riskli alanlar belli. Bunlar her sene güncelleniyor. Bunlar sürekli gözden geçiriliyor. Bu yağışlar olmadan önce oturup bunlar konuşuluyor. Tekrar 9 Aralık'ta olan Asma Mahallesi'ndeki heyelandan önce de yine bu planlara göre ekipler sahada yerlerini alıyor. Tabi kamuoyunda bu duyurular yapılıyor. Bu riskler duyuruluyor. Neler yaşanabileceği hem AFAD Başkanlığı, hem Valiliğimiz bunu diğer vasıtalarla duyuruyoruz. O gün dahil ilave olarak tüm teknik ekiplerimiz yine riskli olabilecek yerleri değerlendirmek üzere çalışıyorlardı. Yine sahadaydılar" diye ifade etti.