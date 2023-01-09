Zonguldak’ta 2 kız çocuğuna istismar davasında 24 sanık hakim karşısında

Küçük yaşta çocuğun fuhşa teşviki, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı iddialarıyla suçlanan 14'ü tutuklu, 24 sanığın yargılanmasına bugün Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 2'si kadın, 13 tutuklu sanık, polis ve jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi altında adliye binasına alındı. Tutuklu 1 sanık ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmanın hafta içinde de devam etmesi bekleniyor.