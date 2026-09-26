Zonguldak’ta acı kaza! Tarım aracı uçuruma yuvarlandı: Arılar ekipleri yaklaştırmadı

Edinilen bilgilere göre, olay, Çaylıoğlu beldesine bağlı Akkaya köyünde ormanlık alanda meydana geldi. Metin Keskin'in kullandığı patpat, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Keskin, patpatla birlikte uçuruma yuvarlandı. Patpat, uçurumda bir ağaca çarparak durabildi. Bu sırada ağacın üzerinde bulunan arı kovanındaki arıların Keskin'e saldırdığı öğrenildi.