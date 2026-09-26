Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak’ta acı kaza! Tarım aracı uçuruma yuvarlandı: Arılar ekipleri yaklaştırmadı
Giriş Tarihi: 26.09.2026 16:00

Zonguldak’ta acı kaza! Tarım aracı uçuruma yuvarlandı: Arılar ekipleri yaklaştırmadı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Patpat olarak tabir edilen tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada Metin Keskin hayatını kaybetti. Ekipler cansız bedene ulaşmaya çalışırken arılar engel oldu. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Zonguldak’ta acı kaza! Tarım aracı uçuruma yuvarlandı: Arılar ekipleri yaklaştırmadı
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Edinilen bilgilere göre, olay, Çaylıoğlu beldesine bağlı Akkaya köyünde ormanlık alanda meydana geldi. Metin Keskin'in kullandığı patpat, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Keskin, patpatla birlikte uçuruma yuvarlandı. Patpat, uçurumda bir ağaca çarparak durabildi. Bu sırada ağacın üzerinde bulunan arı kovanındaki arıların Keskin'e saldırdığı öğrenildi.

ARILAR METİN'İN CANSIZ BEDENİNE YAKLAŞTIRMADI

Ailesinin şüphesi üzerine bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından Keskin'in bulunduğu yeri tespit etti. Arıların sakinleştirilmesinin ardından ekipler, Keskin'in cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Keskin'in cenazesi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Metin Keskin'in cenazesi daha sonra ilçeye bağlı Kocaali köyünde toprağa verildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KARADENİZ EREĞLİ #ZONGULDAK

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Zonguldak’ta acı kaza! Tarım aracı uçuruma yuvarlandı: Arılar ekipleri yaklaştırmadı
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