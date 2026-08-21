Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak’ta ekipleri alarma geçiren ihbar! ‘Bebek cesedi gömüldü’ dendi gerçek bambaşka çıktı: ‘Bizde çok şaşırdık’
Giriş Tarihi: 21.08.2026 10:23

Zonguldak’ta ekipleri alarma geçiren ihbar! ‘Bebek cesedi gömüldü’ dendi gerçek bambaşka çıktı: ‘Bizde çok şaşırdık’

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşanan olayda mezarlığa bir bebek cesedi gömüldüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede toprağa gömülü haldeki cismin bir bebek cesedi olmadığı ortaya çıktı. Gerçek ise akıllara durgunluk verdi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Zonguldak’ta ekipleri alarma geçiren ihbar! ‘Bebek cesedi gömüldü’ dendi gerçek bambaşka çıktı: ‘Bizde çok şaşırdık’
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Edinilen bilgiye göre, olay, önceki gün ilçeye bağlı Akpınar köyünde meydana geldi. Köy mezarlığında şüpheli bir işlem yapıldığını ve alana bebek cesedi gömüldüğünü duyan vatandaşlar, kısa sürede paniğe kapılarak durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, şüpheli bölgede detaylı bir inceleme başlattı.

GÖMÜLÜ CİSMİN BEBEK OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda, toprağa gömülü haldeki cismin bir bebek cesedi olmadığı, telef olmuş bir kedi olduğu tespit edildi. Ölmüş hayvanın bir vatandaş tarafından mezarlığa defnedildiği belirlenirken, gerçeğin ortaya çıkmasıyla köy halkı derin bir nefes aldı.



"BİZ DE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Kısa süreli paniğin ardından yaşananları anlatan köy sakinlerinden Emre Hatır, duydukları karşısında yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Bebek gömüldü diye duyduk. Sonra ekipler gelip inceleme yapmış. Ölmüş kediyi mezarlığa gömmüşler. Biz de çok şaşırdık." Jandarma ekipleri, tutanak ve inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından normale dönen köyden ayrıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇAYCUMA #ZONGULDAK

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