Zonguldak’ta ekipleri alarma geçiren ihbar! ‘Bebek cesedi gömüldü’ dendi gerçek bambaşka çıktı: ‘Bizde çok şaşırdık’

GÖMÜLÜ CİSMİN BEBEK OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda, toprağa gömülü haldeki cismin bir bebek cesedi olmadığı, telef olmuş bir kedi olduğu tespit edildi. Ölmüş hayvanın bir vatandaş tarafından mezarlığa defnedildiği belirlenirken, gerçeğin ortaya çıkmasıyla köy halkı derin bir nefes aldı.