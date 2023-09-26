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Giriş Tarihi: 26.9.2023 22:41

Zonguldak'ta Feci kaza! Önce motosiklet ardından otomobil çarptı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, önce motosiklet ardından otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

AA
Zonguldak’ta Feci kaza! Önce motosiklet ardından otomobil çarptı

Kepez Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki Hatice Özen'e, M.Ö'nün kullandığı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadına, daha sonra Z.T. idaresindeki otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin altında kalan ve sürüklenen Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı kadının cenazesi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrası şoka giren motosiklet sürücüsü aynı hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, ulaşım kontrollü sağlandı.

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Zonguldak'ta Feci kaza! Önce motosiklet ardından otomobil çarptı
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