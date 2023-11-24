Zonguldak’ta gemi batmıştı: Ölü sayısı 3’e çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 19 Kasım'da Zonguldak'ta yaşanan şiddetli fırtınadan etkilenerek içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisiyle ilgili yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, kayıp 9 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bugün bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 9 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri yer aldı.