Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak’ta gemi batmıştı: Ölü sayısı 3'e çıktı
Giriş Tarihi: 24.11.2023 09:28 Son Güncelleme: 24.11.2023 09:59

Zonguldak’ta gemi batmıştı: Ölü sayısı 3'e çıktı

Zonguldak’ta Mendireğe çarpan Kafkametler adlı gemi batmıştı. Ekipler 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. İşte acı haberin detayları...

İHA
Zonguldak’ta gemi batmıştı: Ölü sayısı 3’e çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 19 Kasım'da Zonguldak'ta yaşanan şiddetli fırtınadan etkilenerek içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisiyle ilgili yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, kayıp 9 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bugün bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 9 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Dikbayır, İYİ Parti'yi topa tuttu: Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener poşetle 200'er bin TL para dağıttı
Şehit Aybüke Yalçın'ın bağlaması Başkan Erdoğan'a emanet
Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA HABERİ | AFAD duyurdu! Malatya'da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde deprem
Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmüştü! Özgür Özel: Onurumdur, gururumdur
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Nereden nereye: Malikaneden evsizliğe giden hayat! Ünlü yıldız şimdi de haciz şokuyla karşı karşıya...
Demir Kubbe’yi çökertti, Mossad’ı peşine taktı: Gazzeli dahi genci kurtarma operasyonu
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak’ta gemi batmıştı: Ölü sayısı 3'e çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA