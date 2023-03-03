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Giriş Tarihi: 3.3.2023 01:46

Zonguldak'ta kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iddialara göre kırmızı ışık ihlali sonucu 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Zonguldak’ta kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza ilçenin Perşembe Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. İddialara göre Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan Ford marka 67 ZE 055 plakalı araç kırmızı ışıkta durmayınca Çaycuma'dan Perşembe istikametine giden Toyota marka 67 ZZ 093 plakalı araca çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler ihbarda bulunarak yardım istedi. Olay yerine 112 Acil Servisi yönlendirildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafiğin aksamasına sebep olan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Zonguldak'ta kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 2 yaralı
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