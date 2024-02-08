Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı

Olay, saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya, ocakta meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle Erdem Yıldız, 2 saatlik çalışma ile sağ olarak kurtarıldı.

Yıldız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer işçi Murat Çetinkaya'yı kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, saat 21.00 sıralarında özel maden işletmesinde 35 kişinin olduğu vardiyada, 2 işçinin çalıştığı ayakta göçük meydana geldiğini bildirdi.

Hacıbektaşoğlu, ihbarın ardından ekiplerin olay yerine intikal ettiğini belirterek, "Az önce iki madenci arkadaşımızdan biri sağ olarak çıkarıldı, kendinde ve şuuru açık. Diğer işçimizin de sağ olduğunu, ses alındığı biliyoruz. Bütün ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda da ona ulaşmalarını bekliyoruz. Geçmiş olsun." dedi.