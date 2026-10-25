Zonguldak’taki maden ocağı patlaması: İşletme müdürü de tutuklandı

TUTUKLU SAYISI 4'E YÜKSELDİ



Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şirket yetkilisi ve işveren M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç. de "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçundan tutuklanmıştı. İşletme müdürünün de tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 4 oldu.