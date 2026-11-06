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Giriş Tarihi: 06.11.2026 03:47

Zonguldak’ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde bulunan Ahmet Erkan'ın (24) olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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AA AA
Zonguldak’ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Zonguldak-Ereğli kara yolu Soğanlıyörük mevkisinde, B.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Ahmet Erkan'ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta sıkışan sürücü B.K. ve yanındaki T.K, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erkan'ın cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Öte yandan, araçtaki 3 kişinin Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde çalıştığı ve işe gittiği öğrenildi.

#ZONGULDAK #EREĞLİ
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Zonguldak’ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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