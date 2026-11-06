Zonguldak’ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak-Ereğli kara yolu Soğanlıyörük mevkisinde, B.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Ahmet Erkan'ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçta sıkışan sürücü B.K. ve yanındaki T.K, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Erkan'ın cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Öte yandan, araçtaki 3 kişinin Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde çalıştığı ve işe gittiği öğrenildi.