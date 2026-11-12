Zonguldak’ta panik anları: Yolcu otobüsü alev topuna döndü!

Ankara yönüne giden yolcu otobüsü saat 15.30 sıralarında Devrek-Ankara kara yolu Başlarkadı mevkisine geldiğinde yangın çıktı. Yangını fark eden 2 şoför ve 1 muavin, otobüste bulunan 15 yolcunun tahliyesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Zonguldak'ta yolcu otobüsünde yangın! Yolcular tahliye edildi | Video

Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör