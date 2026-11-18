HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ali E.'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıSaldırganın kaçtığı aracın ve plakasının tespit edildiği öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevre il ve ilçelerdeki güvenlik birimleri de şüphelinin yakalanması için alarma geçirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör