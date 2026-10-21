Zonguldak’ta sokak ortasında silahlı saldırı: Boşanma aşamasındaki eşi ve olaya müdahale eden kişiyi tabancayla vurdu

KAVGAYI AYIRMAYA GELEN KİŞİDE VURULDU

Tartışmaya mahalle sakinlerinden Emre Ç. de müdahale etti. Yaşanan gerginliğin ardından Ercan D., yanındaki tabancayla eşi Burçin D. ve Emre Ç.'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle yaralanan Burçin D. ile Emre Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burçin D.'nin bilincinin açık, başından vurulan Emre Ç.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Haberi alan yaralıların yakınları hastane önüne geldi.