Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? Valilikten 16 Ekim Cuma açıklaması geldi
Giriş Tarihi: 15.10.2026 22:56

Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? Valilikten 16 Ekim Cuma açıklaması geldi

16 Ekim Cuma Zonguldak'ta okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kuvvetli yağış nedeniyle perşembe günü eğitime ara verilmesi, cuma günü için de yeni bir karar alınıp alınmayacağını merak ettirdi. Öğrenciler ve veliler, Zonguldak Valiliğinden gelecek son dakika duyurularını takip ediyor. Peki, Zonguldak'ta yarın okul var mı

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Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? Valilikten 16 Ekim Cuma açıklaması geldi
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Zonguldak'ta 16 Ekim Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle alınan bir günlük tatil kararının ardından öğrenciler ve veliler, eğitime ara süresinin uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili açıklama geldi.

Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? Valilikten 16 Ekim Cuma açıklaması geldi

ZONGULDAK'TA OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bazı kararlar alındığı ifade edildi.
Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? Valilikten 16 Ekim Cuma açıklaması geldi

Açıklamada, "Zonguldak il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 16 Ekim 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların, devam eden olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının, ilgili kurumlar tarafından yapılacak uyarı ve duyuruları takip etmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.

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Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? Valilikten 16 Ekim Cuma açıklaması geldi
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