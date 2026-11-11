Zonguldak’ta yıkılan binanın çevresinde istinat duvarı çöktü!

Şu anda riskli görünüyor ama şu anda izlenecek zaten gerekli de görmüyoruz. Makineyi veya operatörü riske atmaya gerek yok ama duruma göre eğer durum değişirse hemen arkamızdaki iki katlı binayı yıkmak için onu deneyeceğiz" dedi.

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