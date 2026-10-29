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Giriş Tarihi: 29.10.2026 15:57

Zonguldak'taki gencin şüpheli ölümünde 1 kişi tutuklandı

Zonguldak Ereğli'de arkadaşının evinde fenalaşarak hayatını kaybeden Aytuğ Ünal'ın (26) şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı.

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İHA
Zonguldak’taki gencin şüpheli ölümünde 1 kişi tutuklandı
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Zonguldak'ta Aytuğ Ünal (26) misafir olarak bulunduğu evde henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ünal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Ünal'ın cenazesi, memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde toprağa verildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMDE 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Aytuğ Ünal'ın şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ZONGULDAK
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