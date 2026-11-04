Zorlu ailesinin acı günü! Ahmet Nazif Zorlu için cenaze töreni düzenlendi

82 yaşında hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

YAĞMURA RAĞMEN YOĞUN KATILIM

Yağışlı havaya rağmen cenaze törenine yoğun katılım sağlandı. Cami ve çevresinde oluşan kalabalık nedeniyle cenaze namazı gecikmeli başladı.

TORUNLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hayatını kaybeden Ahmet Nazif Zorlu'nun en büyük torunu Ali Cümbüş, dedesinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Ali Cümbüş ve kardeşi Ömer Cümbüş'ün ağladığı anlar kameralara yansıdı.

ZİNCİRLİKUYU'YA DEFNEDİLDİ

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.