Zorluklar karşısında yılmadı hayata yeniden başladı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan E.G.T. (20), geçen yıl mayısta, bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışmaya başladı. Genç kız bu süre zarfından iddiaya göre patronu İbrahim Gökay Ganioğlu'nun cinsel saldırı ve tehditlerine maruz kaldı. Bu baskıya bir ay dayanabilen genç kız, geçen yıl 29 Haziran'da, 4 katlı binanın çatısından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan patronu 4 Temmuz'da tutuklandı. Ancak soruşturma aşamasında 2.5 ay sonra tahliye edildi.Defalarca ameliyat olan ve fizik tedavi gören genç kız ise yeniden yaşama tutundu. Üniversitenin matematik bölümünü kazanan genç kız, geçen yıl sağlık problemleri nedeniyle güçlükle eğitimine başladı. Tedavisinin ardından ise bu yıl üniversitesine kavuşan genç kız, başarılı şekilde eğitimini sürdürüyor. Sabaha konuşan E.G.T., "Çok yorulmuştum ve yaşadıklarımla başa çıkamamıştım. Dayanamayıp, çok büyük bir hata yaptım. Kimsenin böyle bir hataya düşmesini istemem. Alacak nefesim varmış ki hayattayım. Artık ayaklarımın üzerinde duruyorum. Okulumu bitirip kendim ve ailem için güzel şeyler yapmak istiyorum. Matematik okuyorum" dedi.