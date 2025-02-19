Zorunlu değilse normal doğum şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde normal doğumu teşvik etmek, sezaryen oranlarını düşürmek, anne-bebek sağlığını iyileştirmek amacıyla "Normal Doğum Eylem Planı" hazırlandı. Planın önemine dikkat çeken Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, il genelinde yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Kurtcebe, ebelik hizmetlerini güçlendirmek, anne dostu hastane uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla yoğun çalışmalar yürütüldüğünü anlattı. Kurtcebe, "Bu eylem planı, yalnızca sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi değil, aynı zamanda tıbben gerekli olmayan sezaryen tercihlerini önlemeyi, normal doğumun yaygınlaşmasını hedefliyor. Tıbbi gereklilik durumlarında hayat kurtarıcı müdahale olan sezaryen, tıbbi zorunluluk olmaksızın tercih edildiğinde anne ve bebek sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Amacımız, normal doğum süreçlerini iyileştirerek tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarını düşürmek, toplum sağlığını daha güçlü yapıya kavuşturmak. Dünya Sağlık Örgütü, uzun yıllar boyunca sezaryen oranlarının yüzde 10-15 aralığında tutulmasını hedef gösterdi. Ülkemizde ise sezaryen oranları son yıllarda arttı. 2023 Sağlık İstatistikleri Yıllığı'na göre Türkiye'deki sezaryen oranı yüzde 61.5 olarak kaydedildi." ifadesini kullandı.