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Giriş Tarihi: 17.2.2022 11:58 Son Güncelleme: 17.2.2022 12:02

Ehliyet sınavında bir 'maskeden kopya yöntemi' daha! Gözaltılar var

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ehliyet sınavında bir ’maskeden kopya yöntemi’ daha! Gözaltılar var

İstanbul Kağıthane’de ehliyet almak için girdikleri sınavda zorunlu olarak taktıkları maskelerine kamera düzeneği kurup kopya çekmeye çalışan iki kişi yakalandı. Sınav merkezine yaklaşık 50 metre mesafede onlara kulaklık aracılığıyla yardım eden iki kişi daha tespit edildi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine kopya düzeneği kuran 2 kişiyi ve sınava giren 2 kişiyi gözaltına alırken, aramalarda ise kamera düzenekli maskeler ile çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Kağıthane Gürsel Mahallesi'ndeki bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus G. (22), yabancı uyruklu Beşir H. (29) ve Rıdvan G. (31) isimli şahsılar ehliyet sınavına girecek olan Songül T. ve Abdul Seyit T. için cerrahi maske içerisine gizli kamera yerleştirerek özel düzenek kurdu. Songül T. ve Abdul Seyir T. maskeyi ve kulaklığı takarak sınava girerken, şüpheli Yunus G., Beşir H. ve Rıdvan G. ise yaklaşık 50 metre uzaklıkta araç içerisinde sınavdakilere kopya vermeye başladı.

Sınavda özel düzenekle kopya çekileceği ihbarını alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptığı çalışmalarda okulun yaklaşık 50 metre ilerisindeki bir otomobilde araçta bulunan Yunus G. ve Beşir H.'yi yakaladı. Bunun üzerine sınavın bitmesini bekleyen Kağıthane polisi, okul önünde beklemeye başladı. Sınav bitiminde polis ekipleri, Songül T. ve Abdul Seyit T.'yi durdurdu. Şahısların maskesinde inceleme yapan ekipler, kamera ve mikrofon kurulu düzenek olduğunu gördü. Bunun üzerine iki şahıs gözaltına alındı. Düzeneği kuran şahısların araçlarında da arama yapan polis, firari Rıdvan G.'nin kimliğini, 2 adet kredi kartı şeklinde elektronik cihaz ve içerisinde sim kartlar, taşınabilir modem ve 2 adet kamera düzeneği kurulmuş cerrahi maske bulundu.

KOPYA ÇEKENLER SERBEST

Sınav sonucunda ehliyet sınavına giren şahıslara özel düzenek kuran Yunus G. ve Rıdvan G.'nin emniyette "belgede sahtecilik suçundan" kayıtları olduğu ortaya çıktı. Sınav giren Songül T. ve Abdul Seyit T.'ye ise ifadeleri alınarak "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan da adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DÜZENEK KURANLAR TUTUKLANDI

Öte yandan araçta yakalanan Yunus G. ve Beşir H. ifadelerinin alınması ve "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan da adli işlem yapılması sonrasında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari Rıdvan G.'yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

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Ehliyet sınavında bir 'maskeden kopya yöntemi' daha! Gözaltılar var
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