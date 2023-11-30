Akaryakıt kaçakçılarına darbe indirildi! 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa , Van, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 46 İlde vergi kaybının önlenmesi, standart dışı akaryakıtın neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve suç gruplarının yasadışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-3 Operasyonları" düzenlendi.

20 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Operasyonlarda: 278 adrese arama yapılırken ç1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi.91 şüpheli adli işlem, 43 kişiye de idari işlem yapıldı. Toplamda 20 milyon 825 bin 351 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

13 MİLYON VERGİ KAYBI ÖNLENDİ

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de yer aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede piyasa değeri yaklaşık 13 Milyon Türk lirası vergi kaybının önüne geçildi.

"OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Sizlerin emeklerine, helal rızkına, bereketli kazancına, göz diken her kim varsa karşılarında biz varız. Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecektir" şeklinde açıklamada bulundu.