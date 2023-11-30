Video Haber Çengel-3 Operasyonları'nda 1 milyon litre kaçak akaryakıta el kondu | Video
Çengel-3 Operasyonları'nda 1 milyon litre kaçak akaryakıta el kondu | Video

Çengel-3 Operasyonları'nda 1 milyon litre kaçak akaryakıta el kondu | Video

30.11.2023 | 09:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-3" Operasyonları'nda 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldığını belirterek 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konulduğunu ve 13 Milyon TL’lik vergi kaybının engellendiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-3" Operasyonları'nda 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı. 1 milyon litre kaçak akaryakıta el kondu. 13 Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"Sizlerin emeklerine, helal rızkına, bereketli kazancına göz diken her kim varsa karşılarında biz varız.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa , Van, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 46 ilde vergi kaybının önlenmesi, standart dışı akaryakıtın neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve suç gruplarının yasadışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-3 Operasyonları" düzenlendi.

Operasyonlarda: 278 adrese arama yapıldı. 1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi. 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı. Toplamda 20 milyon 825 bin 351 TL idari para cezası uygulandı.

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede piyasa değeri yaklaşık 13 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

Operasyonu gerçekleştiren Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

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