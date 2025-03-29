Bingöl'de otomobil hırsızlığına 2 tutuklama
Bingöl'de bir otomobili çaldığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 24 Mart'ta kent merkezinde park halindeki bir otomobil çalındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu aracı çalan şüphelilerin kimliğini belirledi. Şüpheliler, aracı kaza yaparak terk ettikten sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, şüphelilerin aracı çaldıkları anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.