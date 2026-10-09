Dışişleri'nden Husilerin saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, “Suudi Arabistan’ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın Husiler tarafından hedef alınmasını en güçlü biçimde kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

Dışişleri’nden Husilerin saldırısına kınama
DHA DHA
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivil halkı ve altyapıyı hedef alan ve bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına yol açan bu saldırılara bir an evvel son verilmesi gerekmektedir. Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, mevcut ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

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#SUUDİ ARABİSTAN #RİYAD

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