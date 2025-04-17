Muğla’da otomobil önünde giden bisikletli gruba çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza saat 10.15 sıralarında Fethiye-Muğla Karayolu Göcek yakınlarında meydana geldi. A.T (70) yönetimindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan bisikletli grubun arasına daldı. Bisikletliler yola savrulurken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Özgür Alkan, Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Alkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözele ve Muallim'in ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Sürücü A.T.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.