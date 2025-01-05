Son dakika: AFAD duyurdu: Muğla’da 4 şiddetinde deprem!

Son dakika: Muğla Menteşe'de saat 20.43 civarında 4.0 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Vali İdris Akbıyık, deprem ile ilgili açıklama yaptı. Vali Akbıyık, "Deprem kaynaklı ilimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.