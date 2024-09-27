Birleşmiş Milletler’den sigorta grubunun Türk CEO’suna liderlik ödülü

ABD New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler - Global Compact Liderler Zirvesi'nde daha adil ve yaşanabilir bir dünya yaratma hedefiyle iş dünyasında küresel öncü olan 12 lideri belirledi. Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız, kariyeri boyunca liderlik ettiği eğitim, sağlık, çevre, kadın ve çocukları destekleyen başarılı projeleri ve şirket içinde kadın-erkek eşitliğini sağlayan etkili uygulamalarından dolayı, "BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Öncüsü" ünvanını alan bu isimlerden biri oldu. Yılmaz Yıldız, 24 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler - Global Compact Liderler Zirvesi'ne katılarak, global iş dünyası liderleri, BM yetkilileri, politikacılar, kamu yöneticileri ve sivil toplum temsilcilerini ağırlayan törende ödülünü aldı. 2000 yılında BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın çağrısıyla başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), bugün küresel iş dünyasının en büyük sürdürülebilirlik hareketidir. Küresel İlkeler Sözleşmesi iş dünyasının gücünü kullanarak daha adil, sürdürülebilir ve insan odaklı bir dünya yaratma yolunda atılan çok önemli bir adımdır. 160'tan fazla ülkede 20 bini aşkın şirket ve kuruluş, bu inisiyatife katılarak hem iş dünyasının hem de dünyanın geleceğini şekillendirmeye katkı sağlamaktadır. Küresel İlkeler Sözleşmesi, şirketlerin sadece kâr odaklı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğine dikkat çeker. İnsan haklarına saygı, adil çalışma koşulları, çevrenin korunması ve yolsuzlukla mücadele, sözleşmenin dayandığı 10 temel ilkelerden bazıları olduğu kaydedildi.

"TÜRKİYE'DEN ÇIKAN FİKİR VE ÇALIŞMALARIMIZ DÜNYADAKİ İŞ LİDERLERİNE İLHAM OLACAK"

Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Öncüsü" ünvanını alan Yılmaz Yıldız,: "Birleşmiş Milletler tarafından en başarılı 12 liderden biri seçildiğim için çok mutluyum. İş yaşamında liderlerin her zaman tüm paydaşlar için değer yaratmak zorunda olduklarına inandım. Gerçek başarının, sadece finansal sonuçlarla ölçülemeyeceğini savundum. Ülkemizi, insanımızı ve yaşadığımız bu dünyayı daha mutlu, adil, sürdürülebilir kılmak iş liderleri olarak bizlerin de sorumluluğu. Zurich Sigorta Grubu Türkiye olarak bizim başarı tanımımız iyi finansal sonuçlar alırken, tüm paydaşlarımıza destek olmak, onları mutlu etmek için çaba göstermektir. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, ülkemiz ve toplumumuzda destek göstermemiz gereken herkes paydaşımızdır. Bu bağlamda, hem Zurich Türkiye hem de Z Zurich Vakfı üzerinden kırsaldaki kadın öğretmenlerimizi sosyal girişimci yapıyoruz; sağlık çalışanlarımıza, öğretmenlerimize, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza psikolojik destek veriyoruz; küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için belediyelerimizle çalışıyoruz, afetlere karşı bilinci artırmak için uğraşıyoruz; karbon salımımızı %50 azaltıyoruz, festivallerle kültür hayatımızı destekliyoruz, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için yoğun çalışıyoruz. Bütün bu çabalarımızın, uluslararası düzeyde takdir görmesinden çok mutluyum. Umarım hem ülkemizdeki hem de farklı coğrafyalardaki iş liderlerine ilham kaynağı olabiliriz." Dedi.