Genç Memur-Sen'den umre ödüllü "Gençlik ve Aile Akademisi"

Alanında uzman isimler tarafından verilecek dersler çevrimiçi olarak düzenlenecek ve pazartesi ile perşembe günleri saat 21.30-23.00 arasında gerçekleşecek. Programa katılanlardan derslere devam şartı aranırken, akademiyi tamamlayan 18-35 yaş aralığındaki gençler arasından kura ile belirlenecek beş kişi Umre ile ödüllendirilecek.

Akademinin hedef kitlesini, aile kurmaya hazırlanan ya da hali hazırda aile kurmuş olan bireyler ile aile kurumunun önemine inanan, topluma ve insana duyarlı gençler oluşturuyor.

AİLE, GÜÇLÜ TOPLUMUN TEMEL TAŞIDIR

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin önemli bir adım olduğunu belirterek, bu sürecin kendilerine ciddi sorumluluklar yüklediğini vurguladı. Balcı, aile kavramının toplumun temel yapı taşı olduğuna dikkat çekerek, "Bireyin karakterinin şekillendiği, hayat ve dünyaya dair algısının oluştuğu en önemli kurum ailedir. Ancak günümüzde aile kavramı büyük tehdit altındadır. Kimliksiz, kişiliksiz ve cinsiyetsiz bir toplum oluşturulmaya çalışılırken, hafızasını kaybetmiş nesiller yetiştirilmek istenmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda düzenlenen "Gençlik ve Aile Akademisi"nin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirten Balcı, projenin sonuçlarının tüm insanlığa fayda sağlayacağına inandıklarını söyledi. Daha önce gerçekleştirdikleri Kudüs ve Balkan Akademileri ile büyük ilgi gördüklerini hatırlatan Balcı, gençlerin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Akademiye katılım sağlayan gençler, derslere devam şartını yerine getirdiklerinde kura çekilişine katılma hakkı kazanacak. Çekiliş sonucunda belirlenecek beş kişi, Umre ile ödüllendirilecek. Genç Memur-Sen, bu ödül ile gençlerin hem akademik hem de manevi anlamda önemli bir deneyim kazanmasını hedefliyor.