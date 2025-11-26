CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin gücünü koruması ve Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelerle pozitif bir seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 26 Kasım 2025 12:27

Son Güncelleme Tarihi 26 Kasım 2025 12:29

Avrupa piyasalarında saat 11.55 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 569,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişe 23.539 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kazançla 9.626 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 8.055 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 42.798 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 16.197 puanda seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan verilerin enflasyonist sinyaller vermemesi ve Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi bölgede risk iştahını artırdı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik girişimler devam ederken bu durum piyasaların yönü üzerindeki etkisini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecinde ilerleme kaydettiklerini ancak sonucu görmek için hala erken olduğunu söyledi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edeceğini vurgulayarak, buradan gelecek haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Öte yandan İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'ın bütçe açıklamaları da yatırımcıların odağında yer alıyor. Açıklanacak bütçede yeni vergi artışlarının öngörülüyor.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin, haftalık işsizlik maaşı başvurularının ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Artan klima satışları, elektrik tasarrufunu olumsuz etkiliyor Artan klima satışları, elektrik tasarrufunu olumsuz etkiliyor 25 Kasım 2025 11:13
Belçika’da grev ikinci gününde sürüyor Belçika'da grev ikinci gününde sürüyor 25 Kasım 2025 11:09
AB’de yeni otomobil satışları artışta AB'de yeni otomobil satışları artışta 25 Kasım 2025 10:31
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Kasım 2025 10:12
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 25 Kasım 2025 10:11
Brent petrolün varili 62,35 dolar Brent petrolün varili 62,35 dolar 25 Kasım 2025 09:48
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 25 Kasım 2025 09:31
JPMorgan ve Goldman Sachs’dan petrol fiyatlarında düşüş öngörüsü JPMorgan ve Goldman Sachs'dan petrol fiyatlarında düşüş öngörüsü 25 Kasım 2025 09:14
Rusya’dan LNG projeleri için Çin’e destek çağrısı Rusya'dan LNG projeleri için Çin'e destek çağrısı 25 Kasım 2025 09:06
Dolara karşı değer kazanabilir! Morgan Stanley’den Dolar/Yen tahmini Dolara karşı değer kazanabilir! Morgan Stanley'den Dolar/Yen tahmini 25 Kasım 2025 09:05
Gazprom’dan Avrupa’ya uyarı: Soğuklar doğal gaz arzını riske atabilir Gazprom’dan Avrupa’ya uyarı: Soğuklar doğal gaz arzını riske atabilir 24 Kasım 2025 16:25
UBS’den bakır fiyatları için yukarı yönlü tahmin UBS'den bakır fiyatları için yukarı yönlü tahmin 24 Kasım 2025 16:22
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler