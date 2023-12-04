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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 8.019,48 puana indi.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2023 13:15

Son Güncelleme Tarihi 04 Aralık 2023 13:15

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,79 puan azalışla 8.019,48 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,97 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,44 ile sigorta oldu.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,28, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,98, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 42,25 olarak kaydedildi.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın ilk yarısında başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ediyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 7.900 puanın destek, 8.080 ve 8.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,19
%0,319
EURO
1.001,04
%0,1038
DOLAR
999,67
%-0,0327
ALTIN
997,78
%-0,2223
BORSA
995,25
%-0,4747
EURO
1.000,00
%0
DOLAR
1.010,31
%1,0308
ALTIN
1.006,09
%0,609
BORSA
1.029,46
%2,946
EURO
1.015,44
%1,5444
DOLAR
1.038,60
%3,8601
ALTIN
1.039,25
%3,9247
BORSA
1.591,60
%59,1599
EURO
1.545,82
%54,5819
DOLAR
1.775,72
%77,5718
ALTIN
1.613,64
%61,3637
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