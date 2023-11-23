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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 8.036,44 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 23 Kasım 2023 13:15

Son Güncelleme Tarihi 23 Kasım 2023 13:15

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,41 puan artışla 8.036,44 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 37,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,19 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile madencilik oldu.

ABD ve Japonya'da Şükran Günü dolayısıyla piyasaların tatil olması dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklığın sınırlı kalmasına neden olurken, bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Analistler, bugünkü politika metninden alınacak sinyallerin önemine dikkati çekerek, buradaki yönlendirmelere göre piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 37,50 seviyesine çıkaracağını öngörüyor.

Öğleden sonra yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.060 ve 8.200 puanın direnç, 7.910 ve 7.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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