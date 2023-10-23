Çin'de Star 50 Endeksi en düşük seviyesinde

Çin'in teknoloji hisse senetlerinin yer aldığı Star 50 Endeksi bu sabah yüzde 1,9'a varan düşüşle 845,7 puana geriledi. Cambricon Technologies Corp. %17'ye varan düşüşle endeksteki düşüşlerin başını çekti. Çip üreticileri ASR Microelectronics Co ve Loongson Technology Corp en az %5 değer kaybettiler.

Shenzhen Enjoy Equity Investment Fund Management Co. fon yöneticisi Li Xuetong, "Likidite koşulları teknoloji için çok önemli bir faktör ve bunun da ötesinde yenilenebilir enerji ihracatının görünümü daha az pembe hale geldi. Finansmana bağımlı ilaç stokları mevcut değerlemeleri korumakta zorlanırken, Huawei'nin çip hisselerine yaptığı zam, Star Board'daki daha geniş duyarlılığı tersine çevirmek için yeterli değil" dedi.