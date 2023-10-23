CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Çin'de Star 50 Endeksi en düşük seviyesinde

Çin'de Star 50 Endeksi en düşük seviyesinde

Çin'in teknoloji hisse senetlerinin yer aldığı Star 50 Endeksi en düşük seviyesine indi.

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2023 09:16

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2023 09:16

Çin'in teknoloji hisse senetlerinin yer aldığı Star 50 Endeksi bu sabah yüzde 1,9'a varan düşüşle 845,7 puana geriledi. Cambricon Technologies Corp. %17'ye varan düşüşle endeksteki düşüşlerin başını çekti. Çip üreticileri ASR Microelectronics Co ve Loongson Technology Corp en az %5 değer kaybettiler.

Shenzhen Enjoy Equity Investment Fund Management Co. fon yöneticisi Li Xuetong, "Likidite koşulları teknoloji için çok önemli bir faktör ve bunun da ötesinde yenilenebilir enerji ihracatının görünümü daha az pembe hale geldi. Finansmana bağımlı ilaç stokları mevcut değerlemeleri korumakta zorlanırken, Huawei'nin çip hisselerine yaptığı zam, Star Board'daki daha geniş duyarlılığı tersine çevirmek için yeterli değil" dedi.

İlginizi Çekebilir
Avrupa’da işten çıkarma dalgası yayılıyor Avrupa’da işten çıkarma dalgası yayılıyor 20 Ekim 2023 11:26
İngiltere’de perakende satışlar geriledi İngiltere'de perakende satışlar geriledi 20 Ekim 2023 09:44
Çin ihracata kontrol getirecek Çin ihracata kontrol getirecek 20 Ekim 2023 16:15
Brent petrolde ABD etkisi Brent petrolde ABD etkisi 20 Ekim 2023 09:40
Çin Devlet Başkanı Şi: Yeni Kalkınma Bankası gelişmekte olan ülkelerin sesini artırmalı Çin Devlet Başkanı Şi: "Yeni Kalkınma Bankası gelişmekte olan ülkelerin sesini artırmalı" 20 Ekim 2023 09:34
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: Ticaretimizde ruble ve yuanın payı yüzde 68 Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: Ticaretimizde ruble ve yuanın payı yüzde 68 20 Ekim 2023 16:20
ABD’de bankalar çalışan sayısını azalttı ABD'de bankalar çalışan sayısını azalttı 20 Ekim 2023 09:17
Altının kilogramı 1 milyon 854 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 1 milyon 854 bin 500 liraya yükseldi 20 Ekim 2023 16:59
ABD’de mortgage faizi yine arttı ABD'de mortgage faizi yine arttı 20 Ekim 2023 09:14
Fed üyesinden para politikası açıklaması Fed üyesinden para politikası açıklaması 20 Ekim 2023 09:04
Altının gram fiyatı 1.788 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.788 lira seviyesinden işlem görüyor 20 Ekim 2023 11:42
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 20 Ekim 2023 16:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,68
%0,1684
EURO
1.001,43
%0,1425
DOLAR
1.000,59
%0,0592
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.012,59
%1,2594
EURO
1.007,71
%0,7707
DOLAR
995,99
%-0,4015
ALTIN
909,36
%-9,0636
BORSA
1.031,20
%3,1196
EURO
1.032,70
%3,2697
DOLAR
1.037,93
%3,7928
ALTIN
964,89
%-3,5114
BORSA
1.617,73
%61,7727
EURO
1.505,62
%50,5624
DOLAR
1.779,59
%77,9594
ALTIN
1.935,57
%93,5573
BORSA
BİST En Aktif Hisseler