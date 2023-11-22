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ABD'de mortgage başvuruları arttı

ABD'de 17 Kasım ile sona eren haftada mortgage başvuruları üst üste üçüncü haftasında da artarken, 30 yıllık faiz Eylül ortasında gördüğü seviyelere doğru geri geldi.

Oluşturma Tarihi 22 Kasım 2023 16:22

Son Güncelleme Tarihi 22 Kasım 2023 16:22

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 3,0 artışla 175,6 puana yükseldi.

MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 3,9 artışla 138,4 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 1,6 artışla 359,9 puana çıktı.

Bir önceki hafta sabit kalan 30 yıllık mortgage faizi, söz konusu haftada 20 baz puan birden düşerek 7,41 oldu. Böylece faiz 22 Eylül tarihinde görülen seviyeye geri dönüldü. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 49 puan azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 74 puan oldu.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, "Gelen verilerin daha yumuşak bir ekonomi ve enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla işaret etmesiyle tahvil getirileri düşmeye devam etti. Buna bağlı olarak faizlerde düşüş yaşadık. Mortgage başvuruları altı haftanın en yüksek seviyesine çıktı ancak hala çok düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor." dedi.

15 yıllık faizinde oran 5 baz puan düşüşle yüzde 6,89 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 11 baz puan arttı ve yüzde 6,76 seviyesine yükseldi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 14 baz puan düşüşle yüzde 7,51 seviyesine indi.

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