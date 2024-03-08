CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD'de tarım dışı istihdam, şubatta 275 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükseldi.

Oluşturma Tarihi 08 Mart 2024 17:30

Son Güncelleme Tarihi 08 Mart 2024 17:30

ABD'de tarım dışı istihdam, şubat ayında 275 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam şubatta 275 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, 198 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri, kamu, yiyecek ve içecek hizmetini, sosyal yardım, ulaşım ve antrepo sektörlerinde arttı.

Tarım dışı istihdama ilişkin Aralık 2023 ve ocak ayı verilerinde ise aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda geçen yıl aralık ayında kaydedilen artış 333 binden 290 bine ve ocak ayı için 353 binden 229 bine çekildi.

İŞSİZLİK ORANI 2 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

ABD'de işsizlik oranı, şubatta 0,2 puan artarak yüzde 3,9'a yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ve Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden işsizlik oranının bu dönemde ocakta olduğu gibi yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı, şubatta 334 bin kişi artarak 6 milyon 458 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise art arda üç aydır değişim göstermeyerek 62,5 oldu.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,3'e yükselirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,1 artarak 34,57 dolara çıktı.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Şubat 2022'den bu yana en düşük artışı kaydeden ortalama saatlik kazanç verisi ocakta yüzde 0,5 artmıştı.

İlginizi Çekebilir
S&P Global: Ekonomik toparlanma zayıf kalırsa Çin’in notu düşürülebilir S&P Global: Ekonomik toparlanma zayıf kalırsa Çin'in notu düşürülebilir 08 Mart 2024 09:31
CNPC’den Çin’deki petrol talebine ilişkin değerlendirme CNPC'den Çin'deki petrol talebine ilişkin değerlendirme 08 Mart 2024 09:29
Dünya Konteyner Endeksi düşüşünü hızlandırdı Dünya Konteyner Endeksi düşüşünü hızlandırdı 08 Mart 2024 09:25
Küresel piyasalarda gözler ABD’nin tarım dışı istihdam verisine çevrildi Küresel piyasalarda gözler ABD'nin tarım dışı istihdam verisine çevrildi 08 Mart 2024 09:02
Moody’s Mısır’ın görünümünü negatiften pozitife yükseltti Moody's Mısır'ın görünümünü negatiften pozitife yükseltti 08 Mart 2024 09:21
S&P 500 Endeksi yeni rekorunu gördü S&P 500 Endeksi yeni rekorunu gördü 08 Mart 2024 09:08
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 08 Mart 2024 10:01
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Refah payı sürecek! 7 büyük destek geliyor: İşte TBMM’ye gelecek emekli yasası EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Refah payı sürecek! 7 büyük destek geliyor: İşte TBMM'ye gelecek emekli yasası 08 Mart 2024 08:20
ABD’nin dış ticaret açığı yüzde 5,1 arttı ABD'nin dış ticaret açığı yüzde 5,1 arttı 07 Mart 2024 17:20
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel gerçekleşti ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel gerçekleşti 07 Mart 2024 17:10
ABD’de istihdam verileri öncesi altın yatay seyir izliyor ABD'de istihdam verileri öncesi altın yatay seyir izliyor 08 Mart 2024 09:37
Moody’s 5 ülkenin bankacılık sektörü görünümlerini negatife çevirdi Moody's 5 ülkenin bankacılık sektörü görünümlerini negatife çevirdi 07 Mart 2024 16:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.009,96
%0,9957
EURO
1.009,46
%0,9456
BORSA
1.009,07
%0,907
ALTIN
1.004,62
%0,4622
DOLAR
1.133,46
%13,3461
EURO
994,14
%-0,5862
BORSA
1.147,67
%14,7668
ALTIN
1.126,47
%12,6469
DOLAR
1.162,03
%16,2029
EURO
1.033,56
%3,3562
BORSA
1.215,73
%21,5731
ALTIN
1.137,47
%13,7474
DOLAR
1.795,65
%79,565
EURO
1.698,25
%69,8248
BORSA
2.053,94
%105,3941
ALTIN
1.742,85
%74,285
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler