CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin ihracata kontrol getirecek

Çin ihracata kontrol getirecek

Çin, elektrikli araç bataryalarında kullanılan grafit ve bu kritik madenden imal edilen bazı ürünlere ihracat kontrolü getireceğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 20 Ekim 2023 16:15

Son Güncelleme Tarihi 20 Ekim 2023 16:15

Ticaret Bakanlığı ve Gümrükler Genel İdaresinden yapılan açıklamada, doğal grafit ile yüksek saflık ve güçteki yapay grafit ürünlerinin ihracatının, 1 Aralık'tan itibaren izne tabi kılınacağı belirtildi.

Açıklamada, kontrol tedbirine gerekçe olarak, "Çin'in ulusal güvenliğinin ve çıkarlarının korunması", "nükleer maddelerin yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası yükümlülüklere uyulması" ve "küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı ve güvenliğinin sağlanması" gösterildi.

Kurşun kalem uçlarından elektrikli araç bataryalarına kadar sanayide yaygın kullanılan saf haldeki yumuşak bir karbon olan grafitin ihracatına kontrol getirilmesi, Çin'in ABD'nin kritik teknolojilerin ihracatına getirdiği kısıtlamalara karşı hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Dünyanın en büyük grafit kaynaklarına sahip olan ve dünyadaki yapay grafitin yüzde 70'ini üreten Çin'in bu hamlesinin, tedarik zincirlerinde kritik madenlerin kontrolüne yönelik jeopolitik rekabeti tırmandıracağı öngörülüyor.

Elektrikli araç bataryalarında kullanılan grafit, doğal halde çıkarıldığı gibi petrolden sentetik olarak da üretilebiliyor. Sentetik grafit, bataryaların daha hızlı şarj olmasını ve daha uzun süre dayanmasını sağlasa da doğal malzemeye kıyasla üretim maliyetini artıyor.

İlginizi Çekebilir
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 19 Ekim 2023 16:58
Altının kilogramı 1 milyon 832 bin liraya geriledi Altının kilogramı 1 milyon 832 bin liraya geriledi 19 Ekim 2023 16:57
İtalyan tahvilleri üzerinde baskı artabilir İtalyan tahvilleri üzerinde baskı artabilir 19 Ekim 2023 16:28
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 20 Ekim 2023 10:36
Küresel piyasalarda Orta Doğu etkisi Küresel piyasalarda Orta Doğu etkisi 20 Ekim 2023 09:38
ABD’de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında ABD'de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında 19 Ekim 2023 15:49
Yabancılar 12,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 12,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı 19 Ekim 2023 15:03
Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyon 751,4 milyar lira oldu Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyon 751,4 milyar lira oldu 19 Ekim 2023 14:35
Ekonomistlerin küresel enflasyon beklentileri düştü Ekonomistlerin küresel enflasyon beklentileri düştü 19 Ekim 2023 14:00
Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor 19 Ekim 2023 10:13
ABD’ye net sermaye girişi arttı: Çin tahvilinde erime sürüyor ABD'ye net sermaye girişi arttı: Çin tahvilinde erime sürüyor 19 Ekim 2023 09:29
Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu 19 Ekim 2023 09:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,70
%0,2701
ALTIN
1.000,71
%0,0713
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
977,73
%-2,2272
BORSA
1.001,82
%0,1816
ALTIN
1.008,26
%0,8261
DOLAR
1.011,95
%1,1945
EURO
919,69
%-8,0306
BORSA
1.041,46
%4,1461
ALTIN
1.041,56
%4,1558
DOLAR
1.025,95
%2,5952
EURO
975,85
%-2,4153
BORSA
1.780,40
%78,0397
ALTIN
1.498,67
%49,8665
DOLAR
1.617,57
%61,7567
EURO
1.957,56
%95,756
BORSA
BİST En Aktif Hisseler