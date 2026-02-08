CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'in döviz rezervleri arttı

Çin'in döviz rezervleri arttı

Çin'in döviz rezervlerinin ocak ayında 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 08 Şubat 2026 15:47

Son Güncelleme Tarihi 08 Şubat 2026 15:48

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ocak 2026 dönemine ait döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, ocak sonunda önceki aya göre 41,2 milyar dolar artarak 3 trilyon 399 milyar dolara çıktı.

Rezervlerin değeri önceki aya kıyasla yüzde 1,23 artış kaydetti.

İdareden yapılan açıklamada, ocak ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının genel olarak yükseldiği, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Malezya, elektronik atık ithalatını yasakladı Malezya, elektronik atık ithalatını yasakladı 05 Şubat 2026 10:48
Fed’in güveni sarsılıyor Fed’in güveni sarsılıyor 05 Şubat 2026 10:27
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 05 Şubat 2026 10:07
Stifel’den Bitcoin uyarısı: Fiyatlar 38 bin doları görebilir Stifel’den Bitcoin uyarısı: Fiyatlar 38 bin doları görebilir 05 Şubat 2026 10:03
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 05 Şubat 2026 10:02
Fitch Ratings’ten Türkiye Varlık Fonu kararı Fitch Ratings’ten Türkiye Varlık Fonu kararı 05 Şubat 2026 09:51
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 05 Şubat 2026 09:33
Dolar/yen paritesinde yukarı yönlü eğilim sürüyor Dolar/yen paritesinde yukarı yönlü eğilim sürüyor 05 Şubat 2026 09:17
Piyasalarda gözler ECB ve BoE’nin faiz kararına çevrildi Piyasalarda gözler ECB ve BoE'nin faiz kararına çevrildi 05 Şubat 2026 09:11
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 05 Şubat 2026 08:34
Kahve fiyatları 6 ayın dip seviyesine geriledi Kahve fiyatları 6 ayın dip seviyesine geriledi 05 Şubat 2026 08:23
Fed, bankalara yönelik stres testi senaryolarını açıkladı Fed, bankalara yönelik stres testi senaryolarını açıkladı 05 Şubat 2026 07:39
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.521,9600 Değişim 225,40 Son veri saati:
Düşük 13402,61 Yüksek 13628,01
Açılış
43,6062 Değişim 0,2785 Son veri saati:
Düşük 43,3537 Yüksek 43,6322
Açılış
51,6027 Değişim 0,2616 Son veri saati:
Düşük 51,3548 Yüksek 51,6164
Açılış
6.943,5300 Değişim 439,225 Son veri saati:
Düşük 6529,059 Yüksek 6968,284
Açılış
108,6689 Değişim 19,6585 Son veri saati:
Düşük 89,954 Yüksek 109,6125
Açılış
BİST En Aktif Hisseler