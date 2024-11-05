CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

Güney Kore'de enflasyon yavaşladı

Güney Kore'nin manşet enflasyonu ekim ayında 45 ayın en düşük seviyesine geriledi ve Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye devam etmesi için gerekçeleri güçlendirdi.

Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2024 09:11

Son Güncelleme Tarihi 05 Kasım 2024 09:16

Güney Kore İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,3 arttı ve Ocak 2021'den bu yana en düşük büyüme hızını kaydetti. Daha düşük petrol fiyatları ve baz etkisi, enflasyonun Eylül ayındaki %1,6 seviyesinden yavaşlamasında etkili oldu. Piyasaların beklentisi enflasyonun %1,4 olacağı yönündeydi.

Tüketici fiyatları, Ekim ayında önceki ayla karşılaştırıldığında yatay seyretti ve piyasa beklentisi olan %0,2'nin altında kaldı. Eylül ayında tüketici enflasyonu bir önceki aya göre %0,1 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını çıkaran çekirdek TÜFE, Ekim ayında bir önceki aya göre %0,2 ve geçen yıl aynı aya göre %1,8 yukarı geldi.

Düşen enflasyon, Güney Kore Merkez Bankası'nın Ekim ayında dört yıldan uzun bir süre sonra ilk kez politika faiz oranlarını düşürme kararının arkasındaki nedenlerden biriydi.

Bazı analistler, baz etkinin azalmasıyla Güney Kore'deki enflasyonun yükselebileceği konusuna dikkat çekiyor. Geçici yakıt vergisi kesintilerinin yakın zamanda sona ermesinin ülkede enflasyonist baskıyı yeniden körükleyebileceğine işaret ediliyor.

Merkez Bankası, ekonomiyi desteklemek için daha fazla faiz indirimi yapacağının sinyalini verdi; ancak muhtemelen bu yakın vadede olmayacak.

Bankanın bu ayın son günlerinde bir faiz toplantısı bulunuyor; ancak çok az analist bu toplantıdan indirim bekliyor. Çoğu analist bir sonraki faiz indiriminin 2025'in ilk çeyreğinde geleceğini tahmin ediyor.

İlginizi Çekebilir
ABD’de istihdam maliyeti beklentilerin altında arttı ABD'de istihdam maliyeti beklentilerin altında arttı 31 Ekim 2024 16:35
Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu 31 Ekim 2024 12:09
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı 31 Ekim 2024 16:40
Çin’de imalat sektörü aktivitesi genişleme seyrine girdi Çin'de imalat sektörü aktivitesi genişleme seyrine girdi 31 Ekim 2024 12:05
Japonya’da sanayi üretimi beklentileri aştı Japonya'da sanayi üretimi beklentileri aştı 31 Ekim 2024 09:11
Güney Kore’nin sanayi üretimi hayal kırıklığı yarattı Güney Kore'nin sanayi üretimi hayal kırıklığı yarattı 31 Ekim 2024 09:07
ECB üyesi Nagel: ECB daha dikkatli adımlar atmalı ECB üyesi Nagel: ECB daha dikkatli adımlar atmalı 31 Ekim 2024 09:04
Goldman Sachs BoE’den faiz indirimi beklentisinden vazgeçti Goldman Sachs BoE'den faiz indirimi beklentisinden vazgeçti 31 Ekim 2024 08:58
ABD ekonomisi yüzde 2,8 büyüdü ABD ekonomisi yüzde 2,8 büyüdü 30 Ekim 2024 17:01
Almanya’da işsiz sayısı beklenenden fazla arttı Almanya'da işsiz sayısı beklenenden fazla arttı 30 Ekim 2024 16:35
ABD’de mortgage başvuruları düşmeye devam etti ABD'de mortgage başvuruları düşmeye devam etti 30 Ekim 2024 16:27
Avro Bölgesi ekonomisi ılımlı büyüdü Avro Bölgesi ekonomisi ılımlı büyüdü 30 Ekim 2024 14:58
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler