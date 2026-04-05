Güney Kore'den Körfez ülkelerine çağrı: Tedarik zinciri işbirliğini güçlendirelim

Güney Kore, Hürmüz Boğazı çevresinde süren gerilim nedeniyle enerji ve ham madde tedarik zincirlerinin istikrarı için Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkelerine işbirliğini güçlendirmeleri çağrısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 05 Nisan 2026 16:21

Yonhap ajansının Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Koo Yun-cheol, 3 Nisan'da başkent Seul'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Katar ve Kuveyt büyükelçileriyle bir araya geldi.

Ekonomik işbirliğinin ele alındığı görüşmede taraflar, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel petrol fiyatları ve finans piyasalarındaki değişkenliği artırdığına dikkati çekti.

Taraflar, dünya genelindeki ham petrol için kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nın çevresindeki gerilimin küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Koo, Güney Kore'nin ham petrolünün yaklaşık yüzde 70'ini Orta Doğu'dan ithal ettiğini ve bu sevkiyatların yüzde 95'inden fazlasının Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini belirterek, "Bölgede uzayacak bir çatışma, Kore ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri daha da artırabilir." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın ülkenin en büyük ham petrol tedarikçisi, Katar'ın ise önemli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sağlayıcısı olduğunu vurgulayan Koo, Körfez ülkelerinden Güney Kore'ye istikrarlı enerji arzının sürdürülmesini ve temel sanayi ham maddelerinin kesintisiz sevkiyatının sağlanmasına yönelik işbirliğinin güçlendirilmesini talep etti.

Koo, hükümetin yakıt vergisi indirimleri, petrol ürünlerinde fiyat istikrarı önlemleri ve etkilenen işletmelere yönelik finansman desteği dahil bölgedeki çatışmanın etkilerini azaltmak için gerekli adımları atacağını kaydetti.

GCC ülkeleri büyükelçileri de Güney Kore'nin öncelikli ortaklardan biri olduğunu belirterek, istikrarlı tedarik koşullarının sağlanması için Seul ile yakın işbirliği taahhüdünde bulundu.

