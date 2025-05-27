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IMF’den İngiltere’ye büyüme öngörüsünde artış: 2024 tahmini %1,2’ye çıktı

IMF, İngiltere ekonomisi için 2024 büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,2’ye yükseltti. Ancak küresel ticaret belirsizlikleri ve sıkı finansal koşulların büyüme üzerindeki baskısı sürüyor. Enflasyonun 2026 sonunda yüzde 2 hedefiyle gerilemesi beklenirken, İngiltere Merkez Bankası'nın para politikasını kademeli gevşetmesi öneriliyor.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2025 16:16

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2025 16:31

Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiliz ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye yükseltti.

IMF'nin İngiltere ekonomisine yönelik 2025 yılı IV. Madde kapsamındaki değerlendirmesine göre, ülke ekonomisi 2024'ün ikinci yarısındaki yavaşlamanın ardından bir toparlanma sürecinden geçiyor.

Bu kapsamda IMF, İngiliz ekonomisine yönelik bu yıl için büyüme tahminini daha önceki yüzde 1,1 seviyesinden yüzde 1,2'ye yükseltti. Ancak zayıf üretimin uzun dönemli büyüme beklentileri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

IMF değerlendirmesine göre, küresel ticaret gerilimleri nedeniyle süren belirsizlik, İngiltere'nin ticaret ortaklarındaki yavaşlayan ekonomik faaliyetler ve ABD'nin tarifelerinin doğrudan etkisi, İngiltere'nin ekonomik büyüme seviyesinde 2026'ya kadar yüzde 0,3 düşüş etkisi yaratacak ve İngiltere ekonomisinin 2026'da yüzde 1,4 büyüyecek.

Ancak beklenenden daha sıkı finansal koşullar ve hane halkının artan ihtiyatlı tasarruf eğilimi, özel tüketimdeki toparlanmayı engelleyebilir ve ekonomik iyileşmeyi yavaşlatabilir.

IMF: İNGİLTERE PARA POLİTİKASINI KADEMELİ GEVŞETMELİ

Devam eden küresel ticaret belirsizlikleri ise küresel ekonomik faaliyeti zayıflatarak, tedarik zincirlerini bozarak ve özel yatırımları baltalayarak, İngiltere'nin büyümesi üzerinde ilave baskı oluşturabilir.

Enflasyonda son aylarda görülen yukarı yönlü ivmenin bu yılın ikinci yarısına kadar sürmesi beklenirken, temel enflasyonist baskıların azaltmaya devam etmesiyle enflasyon 2026'nın sonuna doğru hedeflenen yüzde 2 seviyesine dönecek.

IMF, İngiltere Merkez Bankasının, para politikasını kademeli şekilde gevşetme politikasını sürdürmesini önerdi.

Yıllık enflasyon nisanda yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde ölçülmüştü. Beklenti, enflasyonun yüzde 3,3 olacağı yönündeydi. Enflasyon martta yıllık bazda yüzde 2,6 olmuştu.

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