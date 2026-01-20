CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rusya: BRICS'in küresel ekonomideki payı artarken G7'nin azalıyor

Rusya: BRICS'in küresel ekonomideki payı artarken G7'nin azalıyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, dost ülkelerle ticaretin rekor düzeye ulaştığını belirterek, "Küresel Güney ve Doğu'nun, özellikle BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki payı artarken, G7 ülkelerinin payı azalıyor." dedi.

AA

Oluşturma Tarihi 20 Ocak 2026 15:51

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin,başkent Moskova'da Rus hükümet yetkilileriyle dış ticarete yönelik düzenlenen toplantıda konuştu.

Rusya'nın enerji dışı ihracatının toplam ihracattaki payını 2030'a kadar yüzde 67'ye çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Mişustin, sanayi ve tarım ürünlerinin arzındaki artış sayesinde söz konusu seviyeye ulaşmayı planladıklarını söyledi.

Mişustin, dış ticarette ulusal para birimlerine geçiş sürecinin devam ettiğine işaret ederek, "Geçen yılın 10 ayında tüm dış ticaretimizde ulusal para birimlerinin payı yüzde 85'e ulaştı. Uluslararası ödemelerimizin yarısından fazlası rubleyle yapılıyor." dedi.

Çin, Hindistan, Kazakistan ve Belarus ile ticarette geçen yıl önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten Mişustin, "Dost ülkelerin dış ticaretimizdeki payı yüzde 86 ile rekor seviyeye ulaştı. Küresel Güney ve Doğu'nun, özellikle BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki payı artarken, G7 ülkelerinin payı azalıyor." diye konuştu.

Başbakan Mişustin, Rusya'nın yaptırım baskısı ve artan gümrük tarifeleri gibi zorluklarla karşı karşıya bulunduğunun altını çizerek, ihracatta Rus ürün ve hizmetlerine yönelik talebi artırmak için çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 19 Ocak 2026 16:43
Rusya 5,6 trilyon ruble bütçe açığı verdi Rusya 5,6 trilyon ruble bütçe açığı verdi 19 Ocak 2026 16:36
Euro Bölgesi’nde enflasyon geriledi Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi 19 Ocak 2026 14:07
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 19 Ocak 2026 11:57
Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı 19 Ocak 2026 10:04
Asya borsaları Trump’ın yeni gümrük vergileri sonrası karışık seyrediyor Asya borsaları Trump'ın yeni gümrük vergileri sonrası karışık seyrediyor 19 Ocak 2026 10:02
Yeni ECB başkan yardımcısı bugün seçilecek Yeni ECB başkan yardımcısı bugün seçilecek 19 Ocak 2026 09:41
Alüminyum üretiminde rekor! Alüminyum üretiminde rekor! 19 Ocak 2026 09:37
Fitch Ratings’ten Çin ekonomisi için uyarı Fitch Ratings'ten Çin ekonomisi için uyarı 19 Ocak 2026 09:33
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 19 Ocak 2026 09:30
Brent petrolün varili 63,97 dolar Brent petrolün varili 63,97 dolar 19 Ocak 2026 09:28
Piyasalarda jeopolitik ve ticari gerilimler öne çıkıyor Piyasalarda jeopolitik ve ticari gerilimler öne çıkıyor 19 Ocak 2026 09:23
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.834,2400 Değişim 131,56 Son veri saati:
Düşük 12706,34 Yüksek 12837,9
Açılış
43,2911 Değişim 0,0342 Son veri saati:
Düşük 43,254 Yüksek 43,2882
Açılış
50,8113 Değişim 0,4883 Son veri saati:
Düşük 50,3805 Yüksek 50,8688
Açılış
6.576,8940 Değişim 110,059 Son veri saati:
Düşük 6483,611 Yüksek 6593,67
Açılış
132,5374 Değişim 4,6108 Son veri saati:
Düşük 128,8713 Yüksek 133,4821
Açılış
BİST En Aktif Hisseler