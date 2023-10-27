ABD Temsilciler Meclisi üyesinden kısmi kapanma açıklaması

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi'nin kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Steve Womack, ödenek sürecini hızlandırmak ve son dakika çekişmelerinden kaçınmak için Temsilciler Meclisi'nin Demokratların çoğunlukta olduğu Senato ile doğrudan hükümet finansmanı müzakerelerine başlamasını istediğini ifade etti.

Womack, "Son saatte değil de şimdi bu konuyu ele alarak bundan kaçınabilmemizi istiyorum" dedi

Yeni seçilen Meclis Başkanı Mike Johnson ise Fox News'e verdiği bir röportajda Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin geçici bir tasarıya "belirli koşullar" eklenmesini istediklerini söyledi. Johnson ayrıntı vermedi ancak "Amerikan halkının kabul edebileceği ve Meclis'te üzerinde uzlaşabileceğimiz koşullar olacağını düşünüyorum" dedi.

Muhafazakâr ateşli bir isim olan Temsilci Thomas Massie ise gazetecilere yaptığı açıklamada mevcut harcamaların bir yıl daha uzatılmasını desteklediğini belirterek, "Bu (hükümetin) kapanmasının yaklaşması bizim için gerçek bir koz değil" dedi.

Aylardır pek çok Cumhuriyetçi, geçen yıl Temsilciler Meclisi, Senato ve Beyaz Saray'ı kontrol eden Demokratlar tarafından kaleme alınan harcama önceliklerini basit bir şekilde güvence altına aldığını savunarak böyle bir tedbire karşı çıkıyordu.