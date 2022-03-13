Fed faiz kararı piyasaların radarında! Kritik hafta: 2018'den beri bir ilk olabilir! Fed toplantısı ne zaman saat kaçta gerçekleşecek

Mart 2022 Fed faiz kararı bu hafta açıklanıyor. Küresel pay piyasaları, Rusya-Ukrayna savaşının artırdığı belirsizliklerle karışık seyrederken, gelecek hafta gözler Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haberlerle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere küresel merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.

Dünya genelinde şirketlerin Rusya karşıtı yaptırımlara katılımı devam ederken, şimdiye kadar Rusya'daki ortaklıklarından çıkan ve ticari faaliyetlerini durduran şirket sayısının 150'yi aştığı belirtiliyor.

Hafta içinde Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısında bir araya gelirken, toplantıdan somut bir sonuç alınamadı.

Petroldeki gerilemede Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın arza katkı sağlayacağı haberleri de etkili oldu.

ABD'nin Rusya'dan petrol ve petrol ürünlerini yasaklamasıyla nisan vadeli kontratlarda Brent petrolün varil fiyatı 139,1 dolarla son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi için adımlarla petrol kazançlarını geri verdi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla artan jeopolitik riskler bu hafta da varlık fiyatlamalarında baş rolü oynarken, konuya ilişkin gelişmeler önemini sürdürüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının özellikle emtia fiyatlarında oynaklığı artıran başlıca sebep olduğunu belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yüksek enflasyon sıkıntısıyla karşı karşıya olan dünya ekonomilerini zor durumda bıraktığını söyledi.

Rusya borsası bu hafta da işleme açılmazken, Rusya yaptırımlara karşı bazı ürünlerin ihracatını 2022 sonuna kadar yasakladığını duyurdu.

Ülkedeki ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyuran şirketler arasında McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Philip Morris, Sony ve JP Morgan Chase gibi şirketler de yer alıyor.

Fed'in bu toplantıda Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gitmesi beklenirken, kararın büyüklüğünün 25 baz puan olacağı fiyatlanıyor. Analistler, faiz kararıyla birlikte karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinde gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının aranacağını belirtti.

Avrupa'da nisan vadeli doğal gaz kontratları geçen hafta yüzde 106,8 artışla 192,55 avroya çıkmasının ardından, ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarıyla hafta başında 345 avroya kadar yükselse de haftanın geri kalanında geriledi ve haftayı yüzde 31,9 azalışla 131,2 dolardan tamamladı.

ABD'nin Rus petrolü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve petro kimya ürünlerini yasaklamasının ardından vadeli işlemlerde 139,1 dolar seviyesine kadar çıkan Brent petrolün mayıs vadeli varil fiyatı, diplomasi adımları ve yeni tedarikçilere yönelik haber akışıyla haftayı yüzde 4,7 değer kaybıyla 112,5 dolardan tamamladı.

Rusya-Ukrayna savaşının emtia tedarikinde sıkıntılara yol açacağı endişesiyle emtia fiyatlarında dalgalanmalar bu hafta da devam etti.

Nikel fiyatları da tedarik sıkıntılarının yanı sıra spekülatif işlemlerin de güçlenmesiyle Londra Metal Borsası'nda (LME) yüzde 100'den fazla artarak 100 bin dolar seviyelerini test etmesinin ardından LME bu varlıktaki işlem sırasını durdurdu.

Dolar endeksi de haftalık yüzde 0,6 yükselerek 99,1'le 18 Mayıs 2020 haftasından bu yana en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

Altının ons fiyatı devam eden jeopolitik risklerle bu hafta da yükselişini sürdürürken, yüzde 0,84 değer kazancıyla 1.986,9 dolara çıktı.

Verinin ardından açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enflasyonun bu yıl "rahatsız edici" düzeyde yüksek kalmasının beklendiğini, ancak bir resesyon öngörmediklerini ifade etti.

Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana en yüksek artışı kaydetti.

ABD'de pay piyasaları bu hafta Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizlikler ve artan enflasyon endişeleriyle geriledi.

JOE BIDEN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLARI AÇIKLADI

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'ya karşı yeni yaptırımları uygulamaya almaya devam edeceklerini duyururken, son olarak ABD müttefiklerini Rusya ile ticareti tamamen durdurmaya davet etti.

ABD'de bu hafta açıklanan diğer makroekonomik verilere göre ise dış ticaret dengesi 89,7 milyar dolar açık verirken, Michigan tüketici güven endeksi 59,7'ye geriledi.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 2,88, Nasdaq endeksi yüzde 3,53 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,99 değer kaybetti.

14 Mart ile başlayan haftanın veri takviminde, salı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve New York Fed sanayi endeksi, çarşamba Fed'in faiz kararı ve Powell'ın konuşması ile perakende satışlar, çarşamba inşaat izinleri, konut başlangıçları, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile cuma ikinci el konut satışları takip edilecek.