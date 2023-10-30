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Fed faizi yeniden sabit tutabilir

Wall Street faiz beklentisini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre Fed'in faiz oranlarını sabit bırakmasını ve gerektiğinde faiz oranlarını daha da yükseltme seçeneğini elinde tutmaya devam etmesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2023 13:19

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2023 13:19

Wall Street, Fed'in yarın başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek FOMC toplantısında faiz oranlarını sabit bırakmasını ve gerektiğinde faiz oranlarını daha da yükseltme seçeneğini elinde tutmaya devam etmesini bekliyor.

Wilmington Trust tahvil portföy yöneticisi Wilmer Stith, "Fed Başkanı Powell tam ortada oynamak istiyor, sıkılaştırma döngülerine çoktan girdiler, eğer çoktan bitmediyse" dedi.

Eylül ayında Fed, faiz oranlarını son 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25-%5,50 aralığında sabit tutarken, aynı zamanda açıklanan güncellenmiş tahminler, enflasyonu %2'lik hedefine geri getirmek için bu yıl bir faiz artışına daha ihtiyaç duyulacağını gösterdi.

Powell bu ayın başında New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada merkez bankasının bir sonraki politika toplantısında faiz oranlarını sabit tutabileceğinin sinyalini verdi. Bununla birlikte Fed Başkanı, enflasyonun hala çok yüksek olduğu ve ekonominin şaşırtıcı derecede sıcak kalmaya devam etmesi halinde daha fazla faiz artışının hala mümkün olduğu konusunda da uyardı.

Powell, "Belirsizlikler ve riskler ile geldiğimiz nokta göz önüne alındığında, Komite dikkatli bir şekilde ilerliyor. Ek politika sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağına ilişkin kararları, gelen verilerin bütününe, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olarak alacağız" dedi.

Hedge fonu Azoria Partners'ın kurucusu James Fishback, Fed'in yıl sonuna kadar beklemede kalacağını düşündüğünü söyledi.

Fishback, "Enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde hedefe geri getirmek için sürekli olarak hedefin altında bir büyüme dönemine ihtiyacımız var. Ve trendin altında bir büyümenin yakın zamanda gerçekleşeceğine dair hiçbir belirti yok" diye konuştu.

Fishback, Fed'in 2024'ün ilk çeyreğinde tekrar faiz artırımına gitmesi ve faizleri iki yıla yakın bir süre mevcut seviyelerde ya da üzerinde tutmasının sürpriz olmayacağını da sözlerine ekledi.

Fed'in Eylül ayında yayınladığı tahminler, politika yapıcıların faiz oranlarının gelecek yıl %0,50 oranında düşeceğini öngördüğünü ortaya koymuştur.

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