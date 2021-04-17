Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Atasözü Ve Deyimler Sözlüğü

Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan atasözleri, yüzyıllar boyunca atalarımızın tecrübe ve birikimlerini katarak söylediği sözlerdir. Günümüzde de sıkça karşılaştığımız atasözleri aynı zamanda en çok araştırılan konulardan birisidir. Atasözleri ve anlamları kadar deyimler de kültürümüzün önemli parçalarından birisidir. En güzel, kısa, uzun atasözleri ve anlamları seçeneklerine göz atmak isteyenler doğru yerdeler. Atasözü denildiğinde ilk akla gelen ve daha önce belki de hiç duymadığınız atasözleri ve deyimler bu başlık altında yer alıyor. Atasözleri ve deyimler sözlüğüne aşağıdan göz atabilirsiniz.

ATASÖZLERİ VE ANLAMLARI

Atalarımızın tecrübe ve birikimleri ile söylediği sözlere atasözü adı verilir. Yüzyıllar önceden günümüze kadar ulaşan atasözleri hala dillerimizde dolaşmaktadır.