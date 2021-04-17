Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Atasözü Ve Deyimler Sözlüğü

Atasözleri, atalarımızın tecrübe ve birikimlerine katarak söylediği öğüt içeren sözlerdir. Bu sözler kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olup, yüzyıllar boyunca aktarılarak günümüze ulaşmayı başarmıştır. Atasözü denildiğinde akla ilk gelen öğütlü sözler günlük konuşmalarımızda da karşımıza çıkmaktadır. Atasözleri ve anlamları genellikle mecazlı bir manaya sahiptir. Deyimler de atasözlerine her ne kadar benzese bile onları ayıran farklı özellikler bulunur. En güzel, kısa, uzun atasözleri ve anlamları sözlüğüne bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte, atasözleri ve deyimler sözlüğü…