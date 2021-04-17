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Haberler FotoHaber Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Atasözü Ve Deyimler Sözlüğü

Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Ve Sözlüğü

, atalarımızın tecrübe ve birikimlerine katarak söylediği öğüt içeren sözlerdir. Bu sözler kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olup, yüzyıllar boyunca aktarılarak günümüze ulaşmayı başarmıştır. denildiğinde akla ilk gelen öğütlü sözler günlük konuşmalarımızda da karşımıza çıkmaktadır. genellikle mecazlı bir manaya sahiptir. de atasözlerine her ne kadar benzese bile onları ayıran farklı özellikler bulunur. En güzel, kısa, uzun atasözleri ve anlamları sözlüğüne bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte, atasözleri ve deyimler sözlüğü…

Giriş Tarihi: 17.04.2021 00:19 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 00:22
Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Atasözü Ve Deyimler Sözlüğü

Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan , yüzyıllar boyunca atalarımızın tecrübe ve birikimlerini katarak söylediği sözlerdir. Günümüzde de sıkça karşılaştığımız atasözleri aynı zamanda en çok araştırılan konulardan birisidir. kadar de kültürümüzün önemli parçalarından birisidir. En güzel, kısa, uzun atasözleri ve anlamları seçeneklerine göz atmak isteyenler doğru yerdeler. denildiğinde ilk akla gelen ve daha önce belki de hiç duymadığınız atasözleri ve deyimler bu başlık altında yer alıyor. Atasözleri ve deyimler sözlüğüne aşağıdan göz atabilirsiniz.

ATASÖZLERİ VE ANLAMLARI

Atalarımızın tecrübe ve birikimleri ile söylediği sözlere atasözü adı verilir. Yüzyıllar önceden günümüze kadar ulaşan atasözleri hala dillerimizde dolaşmaktadır.

Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Atasözü Ve Deyimler Sözlüğü

Eğitim ve öğretim hayatımızda da karşımıza çıkan birçok mevcuttur. Atasözlerinin anlamları ise ilk akla gelen konulardan birisi olmaktadır. Aşağıda yer alan ve sözlüğü üzerinden birçok atasözü ve anlamına ulaşabilirsiniz.

Türk kültüründe büyük bir yer edinen, geçmişten günümüze kadar uzanan öğüt ve ders verici atasözleri şöyle;

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Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Atasözü Ve Deyimler Sözlüğü

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

Abanın kadri yağmurda bilinir.

Bir şeyin gerçek değeri, ancak ona çok gerekseme duyulduğu zaman iyi anlaşılır.

Aba vakti yaba, yaba vakti aba (Kürklü orak vaktinde, orağı kürk vaktinde.)

Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Atasözü Ve Deyimler Sözlüğü

Kişi, kendisine gerek olan şeyleri vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman satın almalıdır. Yazın aba, kışın yaba satın almak gibi.

Abada "kar yağıyor" demişler,"titremeye hazırım (durmuşum)"demiş.

Varlıklar için bir sıkıntı söz konusu olan durum, yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşamakta olan kişi için kaygı verecek ve sıkıntı içinde yaşamakta olan kişi için kaygı verecek bir şey değildir. O, bu yaşantıya alışıktır.

Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Atasözü Ve Deyimler Sözlüğü

Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.

Görmemiş kişi, rastlantı olarak layık olmadığı bir duruma kavuşsa bu durum kendisinin hakkı imiş gibi aptalca böbürlenir.

Abdal düğününden, çocuk oyunda usanmaz.

Bir kimse sevdiği işi döne döne ve uzun süre yapmaktan bıkmaz.

Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Atasözü Ve Deyimler Sözlüğü

Abdalın dostluğu köy görününceye kadar.

Çıkarı dolayısıyla size yakınlık gösteren kişi, işini yürütecek başka yollar bulunca sizinle ilgisini keser.

Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (yolda olur) .

Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Atasözü Ve Deyimler Sözlüğü

Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır.

Abdalın yağı çok olursa gah borusuna çalar, gah gerisine (Çobanın yağı çok olursa çarığına sürer)

Varlıklı, ama akılsız ve hesapsız kişi, malını gereksiz yerlere harcar, telef eder.

Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış

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