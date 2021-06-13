Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri Sözlüğü ve Atasözü Örnekleri

Atalarımızın geçmişteki tecrübe ve birikimlerinin günümüze kadar ulaştığı öğüt dolu sözlere atasözü adı verilir. Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan atasözleri, günlük hayatımızda da sıkça duyduğumuz ve özellikle sosyal medyada daha çok karşımızda çıkmaktadır. Atasözleri ve anlamları ile en güzel, kısa, uzun öğütlü sözlere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Türkçe Atasözleri sözlüğü ve atasözü örnekleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. En güzel, kısa, uzun atasözleri ve anlamları ile örnekleri sabah.com.tr'de.