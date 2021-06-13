Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri Sözlüğü ve Atasözü Örnekleri

ATASÖZÜ NEDİR?

Atasözü, geçmişten günümüze kadar gelen ulaşan kalıplaşmış sözlerdir. Türkçe'de ''sav'' ve''irsal-i mesel'' olarak da adlandırılmaktadır. Atamalarımızın uzun deneyimlerden yararlanarak tüm bilgi ve tecrübelerini aktardığı bu sözler günümüzde de sıkça karşımıza çıkmaktadır. Eğitim ve öğretim hayatımızın yanı sıra sosyal medyada da birçok atasözüne rastlamak mümkündür.

Atasözleri kalıplaşmış ve mecaz anlam kazanmış sözlerden oluşmaktadır. Bir toplumun duygu, düşünce, inanç ve kültür yapısını oluşturur. Toplum tarafından benimsenmiş ve ortak olarak kullanılan sözlerdir.