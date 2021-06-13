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Haberler FotoHaber Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri Sözlüğü ve Atasözü Örnekleri
Giriş Tarihi: 13.06.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 13:51

Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Sözlüğü ve Örnekleri

Atalarımızın geçmişteki tecrübe ve birikimlerinin günümüze kadar ulaştığı öğüt dolu sözlere adı verilir. Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan , günlük hayatımızda da sıkça duyduğumuz ve özellikle sosyal medyada daha çok karşımızda çıkmaktadır. ile en güzel, kısa, uzun öğütlü sözlere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. sözlüğü ve atasözü örnekleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. En güzel, kısa, uzun atasözleri ve anlamları ile örnekleri sabah.com.tr'de.

Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri Sözlüğü ve Atasözü Örnekleri

, atalarımızın tecrübe, birikim ve uzun deneyimlerden yararlanarak söylemiş olduğu kısa, uzun ve öğüt dolu sözlerdir. Toplum tarafından benimsenmiş ve ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözcükler olarak da bilinir. Bir toplumun duygu, düşünce ve kültür yapısını yansıtmaktadır. Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan ve örnekleri için doğru yerdesiniz. En güzel, kısa, uzun ve anlamları bu başlık altında yer alıyor. En güzel için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri Sözlüğü ve Atasözü Örnekleri

ATASÖZÜ NEDİR?

, geçmişten günümüze kadar gelen ulaşan kalıplaşmış sözlerdir. Türkçe'de ''sav'' ve''irsal-i mesel'' olarak da adlandırılmaktadır. Atamalarımızın uzun deneyimlerden yararlanarak tüm bilgi ve tecrübelerini aktardığı bu sözler günümüzde de sıkça karşımıza çıkmaktadır. Eğitim ve öğretim hayatımızın yanı sıra sosyal medyada da birçok atasözüne rastlamak mümkündür.

kalıplaşmış ve mecaz anlam kazanmış sözlerden oluşmaktadır. Bir toplumun duygu, düşünce, inanç ve kültür yapısını oluşturur. Toplum tarafından benimsenmiş ve ortak olarak kullanılan sözlerdir.

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Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri Sözlüğü ve Atasözü Örnekleri

ATASÖZLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Halkın düşüncesini anlatan ve kültürünü yansıtan sözlerdir.

Ulusaldırlar.

Kişinin ruhuna hitap ederler ve kesin tavırlıdırlar.

İnandırıcı özelliği sahiptir.

Uzun tecrübeler taşıyan öğüt dolu sözlerdir.

Yalın sözlerdir ve anlatımları açıktır.

Doğa olaylarının oluşunu bildirirler.

Ahlak aşılarlar.

Mecaz anlam taşırlar.

Söz sanatları vardır.

Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri Sözlüğü ve Atasözü Örnekleri

ÜNLÜ ATASÖZLERİ ÖRNEKLERİ

Ev alma komşu al

Bir elin nesi var iki elin sesi var

Ayağını yorganına göre uzat

Damlaya damlaya göl olur

Komşu komşunun külüne muhtaçtır

İyilik eden iyilik bulur

Ne ekersen onu biçersin

Sakla samanı, gelir zamanı

Bugünün işini yarına bırakma

Yalnız taş duvar olmaz

Üzüm üzüme baka baka kararır

Ak akçe kara gün içindir

Aslan yattığı yerden belli olur

Ağaç yaşken eğilir

Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri Sözlüğü ve Atasözü Örnekleri

ATASÖZLERİ VE ANLAMLARI SÖZLÜĞÜ

Abanın kadri yağmurda bilinir.

Bir şeyin gerçek değeri, ancak ona çok gerekseme duyulduğu zaman iyi anlaşılır.

Aba vakti yaba, yaba vakti aba (Kürklü orak vaktinde, orağı kürk vaktinde.)

Kişi, kendisine gerek olan şeyleri vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman satın almalıdır. Yazın aba, kışın yaba satın almak gibi.

Abada "kar yağıyor" demişler,"titremeye hazırım (durmuşum)"demiş.

Varlıklar için bir sıkıntı söz konusu olan durum, yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşamakta olan kişi için kaygı verecek ve sıkıntı içinde yaşamakta olan kişi için kaygı verecek bir şey değildir. O, bu yaşantıya alışıktır.

Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri Sözlüğü ve Atasözü Örnekleri

Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.

Görmemiş kişi, rastlantı olarak layık olmadığı bir duruma kavuşsa bu durum kendisinin hakkı imiş gibi aptalca böbürlenir.

Abdal düğününden, çocuk oyunda usanmaz.

Bir kimse sevdiği işi döne döne ve uzun süre yapmaktan bıkmaz.

Abdalın dostluğu köy görününceye kadar.

Çıkarı dolayısıyla size yakınlık gösteren kişi, işini yürütecek başka yollar bulunca sizinle ilgisini keser.

Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (yolda olur) .

Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır.

Abdalın yağı çok olursa gah borusuna çalar, gah gerisine (Çobanın yağı çok olursa çarığına sürer)

Varlıklı, ama akılsız ve hesapsız kişi, malını gereksiz yerlere harcar, telef eder.

Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış

Aç olan kimse, ne türlü rahatlık sağlanırsa sağlansın, dinlendirilemez; uyuyamaz. Bir gerekseme içinde bulunan kimse, ancak onun giderilmesiyle rahata kavuşturulabilir.

Atasözleri Ve Anlamları - En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri Sözlüğü ve Atasözü Örnekleri

Acar tazı çullu da belli olur, çulsuz da

Değerli kişi, gösterişi, giyim kuşamı olmasa da değerinden bir şey yitirmez; nerede olsa tanınır.

Acele ile menzil alınmaz

Acele etmekle daha çabuk sonuç alınır sanılmamalıdır.

Acele işe şeytan karışır

İvilerek yapılan iş yanlış, bozuk olur.

Acele yürüyen yolda kalır

İş yaparken iven şaşırır, işini sona erdirmez.

Baba eder, oğul öder

Babanın yaptığı kötü bir işin sıkıntısını oğlunun çekebilir.

atBaba himmet. – Oğul hizmet

Büyüklerin, kendilerine el uzatıp yardım etmelerini istemeye hak kazanabilmek için küçüklerin görevlerini iyi yapmaları gerekir.

Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır

Babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuk çeker

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