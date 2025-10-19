Giriş Tarihi: 19.10.2025 11:11
Siyonistleri Türk ordusu korkusu sardı: İsrail’in kabusu Türkiye! Tel Aviv yönetimi Başkan Erdoğan’ı engelleyemiyor
Gazze'de sağlanan ateşkesin mimarlarından biri haline gelen Türkiye, bölgedeki diplomasi masasının merkezine yerleşti. İsrail basını, Ankara'nın artan etkisinin Tel Aviv yönetimini endişelendirdiğini ve "Türkiye'nin Gazze'deki rolünün İsrail'in kabusu" haline geldiğini yazdı. Ynet haber sitesi, Türk ordusunun olası sahadaki varlığının tehlike çanlarına neden olduğunu vurguladı.